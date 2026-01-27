Mugnano del Cardinale: auguri a Patrizia Rita Bisogno per i suoi 15 anni

MUGNANO – Un giorno speciale, carico di emozione e affetto, per Patrizia Rita Bisogno, che domani festeggerà il traguardo dei 15 anni. Un compleanno importante, celebrato con l’amore della sua famiglia, che ha voluto condividere pubblicamente un messaggio di auguri.

A rivolgerle parole piene di tenerezza sono la mamma Maria Grazia Conte e i fratelli Davide e Orazio, che le augurano un futuro ricco di sogni, sorrisi e soddisfazioni. Un pensiero semplice ma sincero, che racconta il legame forte e profondo che unisce la famiglia in questo momento di gioia.

A Patrizia Rita, da Mugnano, gli auguri più belli per una giornata indimenticabile e per un cammino di vita luminoso e sereno.