Calciomercato Napoli, ecco i veri obiettivi

Approfittando della sosta, il calciomercato del Napoli è entrato nel vivo. In questi ultimi giorni, sono diversi i nomi accostati al club partenopeo, sia per questo mese di gennaio ma anche in ottica futura. La dirigenza ha ben chiari quali sono gli obiettivi di mercato, recependo gli “input” forniti dal tecnico Luciano Spalletti. Basta dare uno sguardo alle quote calciomercato pubblicate sui siti per scommesse, per intuire quali sono i giocatori che potrebbero presto vestire la maglia azzurra. I portali di betting pubblicano infatti le ultime quotazioni dei calciatori aggiornate in tempo reale. Fra questi, il ruolo più scoperto è quello di terzino sinistro. Il nome maggiormente circolato è quello di Nicolas Tagliafico, il capitano dell’Ajax che finora in stagione è stato poco utilizzato. Un suo arrivo a Napoli risulta però essere complicato entro la fine di gennaio, come si evince dalle quote dei bookies che pagano a 6.00 la chiusura della trattativa. La squadra olandese non sembra essere molto propensa a cedere il giocatore con la formula richiesta dal Ds Giuntoli, ovvero prestito con diritto di riscatto. Se l’affare non dovesse andare in porto, è stata già individuata l’alternativa: Mathias Olivera.

Il 24enne terzino sinistro uruguaiano, attualmente di proprietà del Getafe, piace a Spalletti e sembra aver convinto la dirigenza. Ecco perché è stata intavolata una trattativa con il club spagnolo sulla base dei 10 milioni di euro. Il Getafe ha preso tempo ma, crescono di ora in ora le possibilità per Olivera di vestire la casacca del Napoli entro la fine di questa sessione invernale. Il suo arrivo all’aeroporto di Capodichino è infatti atteso nelle prossime ore. A conferma di tutto ciò, i siti di scommesse quotano l’arrivo dell’uruguaiano a 2.50.

Il club di Aurelio De Laurentiis nel frattempo si muove anche in prospettiva giugno 2022. L’addio di Insigne porta alla necessità di ingaggiare un trequartista. Il profilo, secondo i principali Bookmakers italiani, è stato già trovato: Nedim Bajramidell’Empoli. Il calciatore albanese con cittadinanza svizzera si è messo in luce la scorsa stagione in Serie B. Quest’anno è arrivata la conferma anche nella massima serie. Finora ha ben impressionato gli addetti ai lavori, d’altronde i numeri non mentono: 5 reti in Serie A, 3 goal in Coppa Italia e 4 assist. Il Napoli però deve stare attento alla concorrenza della Lazio, interessata da tempo al giocatore. Le quotazioni aggiornate sul suo trasferimento alla corte di Luciano Spalletti sono bancate a 4.50.

L’obiettivo primario per provare a rimanere competitivi nella corsa scudetto, in questa sessione di mercato, rimane il ruolo di terzino sinistro. Una volta risolto, si penserà a rinforzare il reparto avanzato, orfano di Lorenzo Insigne dal prossimo giugno e con il belga Mertens ancora non sicuro di restare.

