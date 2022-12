CALCIO. Ufficiale: Vincenzo Dommarco svincolato. Il Nola saluta e ringrazia il difensore under

L’SS Nola 1925 comunica ufficialmente di aver completato lo svincolo del calciatore classe 2003 Vincenzo Dommarco. L’esterno under da alcuni giorni si sta allenando con il Savoia. A Vincenzo vanno i ringraziamenti per la professionalità e la passione profusi fino alla fine nel progetto sportivo del Nola Calcio. La società bianconera gli augura il meglio per il suo futuro. Nel frattempo la società è operativa sul mercato e prima della gara con il Monterotondo sarà pronta per comunicare i nuovi innesti in rosa.