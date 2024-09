Cagliari-Napoli 0-4: La forza di Lukaku e la precisione di Kvara piegano i sardi. VIDEO

Nel match valido per la quarta giornata di Serie A, il Napoli ha ottenuto una vittoria convincente contro il Cagliari con il punteggio di 0-4, grazie a una grande prestazione di Romelu Lukaku, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo. La gara, che ha visto Lukaku giocare la sua prima partita da titolare, ha messo in risalto tutta la qualità e la forza della squadra partenopea, nonostante alcune interruzioni e un Cagliari determinato a lottare.

Il primo tempo è stato caratterizzato da un inizio fulmineo del Napoli, che ha subito mostrato il proprio dominio. Il vantaggio degli ospiti è arrivato grazie a Giovanni Di Lorenzo, che ha segnato l’1-0 su assist di Lukaku. Il belga ha subito dimostrato il suo valore, regalando un passaggio perfetto al capitano azzurro.

L’incontro ha subito una pausa di 7 minuti a causa del lancio di fumogeni da parte dei tifosi locali, un episodio che ha spezzato il ritmo della partita e influito sul suo corso. Alla ripresa del gioco, il Cagliari ha tentato di reagire e ha avuto una grande occasione con Marin, il cui tiro ha colpito la traversa, ma la sorte non è stata dalla parte dei sardi.

Il Napoli, cinico e affamato, non ha perdonato gli errori del Cagliari. Khvicha Kvaratskhelia, dopo aver ricevuto un altro assist impeccabile da Lukaku, ha raddoppiato il punteggio con un tiro preciso che ha lasciato il portiere avversario senza scampo. Non passano neanche quattro minuti e il georgiano si è reso protagonista di un assist per Lukaku, il quale ha infilato la rete con un potente colpo di testa, portando il punteggio sul 3-0.

Nel finale di partita, il Napoli ha chiuso i conti con il gol di Buongiorno, che ha siglato il 4-0 e ha sancito una vittoria che, sebbene meritata, potrebbe apparire pesante per il Cagliari. La squadra di Claudio Ranieri ha lottato fino all’ultimo minuto, ma la qualità e la precisione degli avversari hanno fatto la differenza.

Per il Napoli, questa è la terza vittoria consecutiva, che li catapulta a nove punti in classifica, dimostrando una forma eccellente e un cinismo impeccabile. Tuttavia, resta da vedere come la squadra di Antonio Conte si comporterà nei prossimi incontri e se riuscirà a consolidare ulteriormente il proprio gioco di squadra.

Il Cagliari, purtroppo, esce sconfitto con un punteggio pesante, ma la prestazione non è stata priva di meriti. La traversa colpita da Marin e alcuni buoni spunti mostrano che, nonostante la sconfitta, la squadra sarda ha delle potenzialità su cui lavorare.

Il Napoli ha dimostrato ancora una volta di avere una rosa ricca di campioni che non perdonano quando gli avversari commettono errori. La gara ha evidenziato che, sebbene il Napoli sia una squadra in crescita, la qualità individuale può fare la differenza in modo decisivo. Ottima anche la prestazione di Meret.

(Andrea Salvatore Guerriero)