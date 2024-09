“Gli Studenti dell’IC GIOVANNI XIII-G.PARINI di Baiano/Sperone protagonisti di successi ed iniziative di valore: risultati che parlano di futuro”.

Il Dirigente e tutto il personale scolastico esprimono grande soddisfazione per la partecipazione attiva degli studenti dell’IC Giovanni XXIII – G.Parini di Baiano/Sperone alla Sagra della Nocciola, patrocinata dal Comune di Baiano ed egregiamente organizzata dalla Pro Loco, tenutasi nei giorni 13, 14 e 15 settembre.

La manifestazione ha rappresentato una straordinaria opportunità per gli studenti di sviluppare competenze trasversali e consolidarevalori sociali, civici e culturali.

Tutti si sono distinti per il loro impegno e la loro capacità di interagire con la comunità locale, contribuendo attivamente all’organizzazione e alla gestione degli eventi della sagra.

Tale partecipazione ha favorito lo sviluppo di quelle competenze sociali e relazionali che vanno oltre i confini dell’aula, realizzandoquell’insieme di esperienze educative extracurriculari che hanno l’obiettivo di sviluppare negli alunni una consapevolezza del mondo reale e delle dinamiche sociali, preparando individui capaci di agire in modo responsabile e autonomo nella società.

L’evento ha permesso agli alunni di mettersi alla prova in diverse attività, dalla preparazione dei prodotti tipici alla gestione dei rapporti con il pubblico.

Attraverso il confronto con il territorio e la valorizzazione delle tradizioni locali, gli studenti hanno avuto modo di approfondire temi legati alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare, e apprendere l’importanza della cooperazione e del lavoro di squadra. Questi elementi sono fondamentali per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

L’esperienza vissuta alla sagra ha contribuito a rafforzare il legame tra scuola e territorio, promuovendo un senso di appartenenza alla comunità e valorizzando le tradizioni locali.

Il Dirigente e tutto il corpo docente si congratulano con gli studenti per il loro entusiasmo e la loro dedizione, confermando ancora una volta come la scuola possa essere un ponte tra formazione teorica e esperienza pratica, preparando i giovani non solo per le sfide scolastiche, ma anche per la vita sociale e civica.

Grazie a tutti gli studenti, ai genitori, alla Pro Loco Di Baiano, alla comunità baianese per aver reso questo evento un momento indimenticabile e di crescita per tutti.