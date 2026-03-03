BRUSCIANO. Presentata la seconda edizione di “Tra talento e passione”

Presentata la seconda edizione di “Tra talento e passione”

È stata presentata nei giorni scorsi a Brusciano la seconda edizione di “Tra talento e passione”, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione di idee, competenze e tradizioni del territorio. Un momento partecipato che ha anticipato i contenuti dell’evento in programma nei prossimi mesi, confermando l’entusiasmo già registrato lo scorso anno.

Alla serata ha preso parte anche il segretario provinciale del Pd, Francesco Dinacci, che ha voluto testimoniare la propria presenza in un appuntamento che punta a mettere al centro le energie positive della comunità.

Ideatrice e promotrice dell’iniziativa è Pina Liberti, che, invitata a prendere la parola, ha ricordato come la seconda edizione sia nata proprio dopo il successo della prima. «L’entusiasmo e la partecipazione dello scorso anno – ha sottolineato – ci hanno spinto a riproporre l’iniziativa con ancora maggiore convinzione».

Liberti non ha nascosto un pizzico di rammarico per la mancata partecipazione degli istituti scolastici del territorio, che – ha spiegato – avrebbero rinunciato ritenendo l’evento legato a uno schieramento politico. «Non è così – ha precisato –. L’obiettivo è esclusivamente quello di valorizzare il territorio, le sue eccellenze e le sue tradizioni, senza alcuna appartenenza o etichetta».

Un concetto ribadito anche nel solco di quanto più volte evidenziato a livello nazionale dai ministri Giuseppe Valditara e Alessandro Giulii , che hanno richiamato l’importanza di promuovere iniziative capaci di rafforzare cultura, identità e tradizioni locali come strumenti di crescita e consapevolezza per le nuove generazioni.

La seconda edizione di “Tra talento e passione” si prepara dunque a diventare ancora una volta uno spazio aperto di confronto e creatività, con l’ambizione di coinvolgere sempre più realtà del territorio e di consolidare un percorso fondato sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle risorse locali.