BAIANO. Tantissimi auguri di buon compleanno a Egidio Candela

Una giornata speciale per festeggiare Egidio Candela di Baiano, conosciuto affettuosamente da amici e compagni come “Mattarella”, che oggi spegne le candeline circondato dall’affetto sincero del gruppo Ex Gol.

Figura storica del gruppo, Egidio è molto più di un amico: è un punto di riferimento, una presenza costante capace di unire, sorridere e sostenere tutti nei momenti belli e in quelli più impegnativi. Il soprannome “Mattarella”, nato tra una risata e l’altra, è diventato ormai un simbolo del suo carattere: pacato, equilibrato, ma sempre pronto a dire la sua con ironia e intelligenza.

Il gruppo Ex Gol – legato da anni di partite, amicizie e ricordi indelebili – oggi si stringe intorno a lui per celebrarlo come merita. Perché Egidio rappresenta quello spirito che non passa mai di moda: lealtà, amicizia vera e la capacità di fare squadra dentro e fuori dal campo.

Tra aneddoti, ricordi di sfide epiche e momenti conviviali, il compleanno di Egidio diventa l’occasione perfetta per rinnovare un legame che va ben oltre il calcio.

Caro Egidio, che questo nuovo anno ti porti salute, serenità e tante altre occasioni per ridere insieme.