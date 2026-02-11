Giornata Mondiale del Malato, visita del Vescovo di Nola ai pazienti ricoverati in ospedale (foto)

In occasione della Giornata Mondiale del Malato, il Vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, ha fatto visita ai pazienti ricoverati nel reparto di Chirurgia, portando un messaggio di vicinanza, conforto e speranza.

Ad accoglierlo all’interno della struttura sanitaria sono stati il primario del reparto, i medici, il personale infermieristico e gli operatori sanitari, che hanno condiviso con il presule un momento di incontro e riflessione dedicato al valore umano della cura. Durante la visita, il Vescovo ha rivolto parole di incoraggiamento ai degenti e ai loro familiari, sottolineando l’importanza dell’assistenza sanitaria unita alla dimensione dell’ascolto e della solidarietà.

Nel giorno dedicato all’attenzione verso chi soffre, il presidio ospedaliero, insieme ai reparti di Chirurgia e Ortopedia, ha rinnovato il proprio impegno nel garantire sostegno, professionalità e accoglienza ai pazienti, evidenziando il ruolo centrale della sanità non solo come servizio clinico, ma anche come spazio di relazione e umanità.

La Giornata Mondiale del Malato, istituita da Papa Giovanni Paolo II, rappresenta infatti un momento significativo di preghiera e riflessione, ma anche un’occasione concreta per richiamare l’attenzione sull’importanza della cura integrale della persona, fondata su competenza medica, sensibilità umana e vicinanza spirituale.

Fonte foto: Noi che amiamo Nola