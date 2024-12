Binews premia il presepe più bello: Un successo per tutti i partecipanti, VIDEO

Binews ha dato vita a un’iniziativa natalizia straordinaria, organizzando un evento unico per celebrare la tradizione del presepe. La redazione ha visitato le case dei partecipanti, immortalando le loro creazioni e raccogliendo le storie e le emozioni di chi, con passione e dedizione, ha dato forma a questi piccoli capolavori.

La giuria riunita per decretare il presepe più bello ha deciso, con grande spirito inclusivo, di premiare tutti i partecipanti. Ogni presepe, infatti, si è distinto per caratteristiche uniche, dimostrando come la tradizione si possa declinare in mille sfaccettature diverse. Per questo, ciascun partecipante ha ricevuto un attestato di partecipazione, un simbolo di riconoscimento per l’impegno e l’arte dimostrata.

Ecco l’elenco dei partecipanti, provenienti da diverse località, che hanno contribuito a rendere l’evento un successo:

Attilio Napolitano e Rosa Corrado (Sirignano): Con il loro presepe, hanno saputo unire tradizione e innovazione, regalando emozioni autentiche.

(Sirignano): Con il loro presepe, hanno saputo unire tradizione e innovazione, regalando emozioni autentiche. Lumeno Nappi (Mugnano del Cardinale): Un presepe ricco di dettagli che raccontano la vita quotidiana.

(Mugnano del Cardinale): Un presepe ricco di dettagli che raccontano la vita quotidiana. Michele Piccolo ed Elvira Litto (Mugnano del Cardinale): Una rappresentazione che brilla per la cura artigianale delle figure.

(Mugnano del Cardinale): Una rappresentazione che brilla per la cura artigianale delle figure. Salvatore Isola (Quadrelle): Un’opera capace di evocare atmosfere natalizie con semplicità ed eleganza.

(Quadrelle): Un’opera capace di evocare atmosfere natalizie con semplicità ed eleganza. Istituto Comprensivo A. Manzoni (Mugnano del Cardinale): Gli studenti hanno realizzato un presepe collettivo, simbolo di unione e creatività.

(Mugnano del Cardinale): Gli studenti hanno realizzato un presepe collettivo, simbolo di unione e creatività. Michelina Buono (Torino): Ha portato un tocco del Natale piemontese con un’opera originale e suggestiva.

(Torino): Ha portato un tocco del Natale piemontese con un’opera originale e suggestiva. Circolo Il Ritrovo (Quadrelle): Un presepe che ha saputo raccontare la comunità attraverso i dettagli.

(Quadrelle): Un presepe che ha saputo raccontare la comunità attraverso i dettagli. Gaetano Russo (Mugnano del Cardinale): Una rappresentazione classica che richiama la spiritualità del Natale.

(Mugnano del Cardinale): Una rappresentazione classica che richiama la spiritualità del Natale. Carmine Montella (Baiano): Il suo presepe ha spiccato per l’innovativa illuminazione e la cura scenografica.

(Baiano): Il suo presepe ha spiccato per l’innovativa illuminazione e la cura scenografica. Masucci Andrea (Quadrelle): Una creazione che ha saputo valorizzare i materiali naturali con grande abilità.

(Quadrelle): Una creazione che ha saputo valorizzare i materiali naturali con grande abilità. Giusy De Laurentiis (Baiano): Un presepe dal design minimalista ma di grande effetto emotivo.

(Baiano): Un presepe dal design minimalista ma di grande effetto emotivo. Salvatore Ferone: Ha stupito con una rappresentazione che unisce elementi tradizionali e moderni.

L’iniziativa di Binews ha dimostrato come il presepe non sia solo un simbolo natalizio, ma anche un’occasione per unire comunità e famiglie. La scelta di premiare tutti i partecipanti rispecchia l’importanza di valorizzare l’impegno e la passione di ciascuno, sottolineando che ogni contributo ha un valore inestimabile.

L’evento si è concluso con un grande senso di soddisfazione da parte degli organizzatori e dei partecipanti, che hanno ricevuto i loro attestati con orgoglio e gratitudine. Binews ha saputo dare vita a un momento di condivisione e celebrazione della tradizione, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

Auguriamo che questa meravigliosa iniziativa diventi una tradizione annuale, capace di coinvolgere sempre più persone e di arricchire il nostro Natale con la magia e il calore del presepe.

(Andrea Salvatore Guerriero)