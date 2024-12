Bellizzi Irpino (AV): Solidarietà per i gatti del rifugio “Cuori Randagi” grazie alla Farmacia Iannaccone Nacca

Dal 9 al 14 dicembre, la Farmacia Iannaccone Nacca di Bellizzi Irpino (AV) diventerà il fulcro di un’importante iniziativa di solidarietà a favore degli amici a quattro zampe. Grazie alla generosità del Dottor Pasquale Luca Nacca, sarà possibile contribuire attivamente al benessere degli animali ospitati nel rifugio gattile “Cuori Randagi” di Picarelli, dove attualmente vivono circa 60 gatti.

Durante questi giorni, i clienti della farmacia avranno l’opportunità di acquistare farmaci e articoli sanitari da donare ai felini in difficoltà. Accanto a una cesta appositamente predisposta per le donazioni, sarà disponibile una lista con i materiali di cui gli animali necessitano maggiormente, tra cui:

Betadine

Garze

Siringhe per insulina o da 2,5 ml

Augmentin a sciroppo

Clenil

Soluzioni fisiologiche

Antiparassitari

Vassato antibiotico

Bentelan da 1 grammo

Sverminanti

Vitamine per neonati/bambini

Ogni piccolo gesto può fare la differenza e migliorare la vita di questi gatti, e il contributo della comunità sarà fondamentale. I volontari del rifugio “Cuori Randagi” saranno in grado di fornire l’assistenza necessaria grazie all’aiuto di tutti coloro che vorranno partecipare.

Al termine dell’iniziativa, il Dottor Luca Nacca e la volontaria Sara Spiniello si coordineranno per consegnare direttamente le donazioni al rifugio, documentando questo bel gesto di solidarietà che unisce la comunità in nome dell’amore per gli animali. Un invito quindi a tutti i cittadini a partecipare e a fare la propria parte per i piccoli amici a quattro zampe!