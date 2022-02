Basket, Serie B. Del Fes sconfitta a Taranto 91-73, si fa male Spizzichini.

di Redazione sportiva

La Del Fes perde a Taranto contro la Cus Jonico per 91-73. In ospedale Spizzichini per una lussazione alla caviglia sinistra. Parte male la squadra avellinese (15-5), poi risale la corrente fino al 20-21 del primo quarto. Punti pesanti da Hassan, Agbogan e Basile. Taranto non ci sta e alla fine del primo tempo conduce per 37-32, sugli scudi Sergio e Conti.

I padroni di casa raddoppiano il divario con Conti e Ponziani. A questo punto sale in cattedra Spizzichini, -5 Del Fes col 42-37 dopo un suo canestro ma è sfortunato il cestista irpino perché si infortuna alla caviglia sinistra. Lo staff medico tarantino provvede a prestare le cure del caso, esce in barella dal PalaFiom. Brutto colpo per il team avellinese, la Cus Jonico fa registrare il 63-51 del 30′. Dilaga la squadra di casa, Diomede mette due triple, Ponziani incrementa il vantaggio e la Del Fes sprofonda, -23. Il neo arrivato Carenza mette qualche toppa, finisce 91-73.

