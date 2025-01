Baiano: Successo per la terza edizione del Concorso Letterario “Gli Indimenticabili”

Si è svolta ieri, presso l’auditorium della scuola media di Baiano, la cerimonia di premiazione della terza edizione del Concorso Letterario “Gli Indimenticabili”, un evento dedicato alla cultura e alla memoria, che ha visto la partecipazione di autori provenienti da numerosi comuni campani e di altre regioni d’Italia.

Tra i premiati, spiccano i nomi di tre poeti del Mandamento Baianese, tra cui Pasquale Muccio, che ha ricevuto un riconoscimento per la sua opera, apprezzata dalla giuria per profondità e sensibilità artistica.

La cerimonia, arricchita dalla partecipazione di personalità del mondo culturale locale, ha offerto un pomeriggio all’insegna della poesia e dell’arte, con momenti di intrattenimento musicale curati dalla pianista Stefania Acierno. Durante l’evento, sono stati esposti i quadri e le opere di due artisti di spicco, Luigi Tortora ed Elisabetta Rastello, che hanno contribuito a creare un’atmosfera suggestiva e ispirante.

Il concorso, che si conferma una delle manifestazioni culturali più importanti del territorio, è stato un’occasione per ricordare figure indimenticabili e per celebrare il talento di autori emergenti e affermati. La partecipazione ampia e il livello delle opere premiate testimoniano il grande interesse per la letteratura e l’arte nel Mandamento e nelle aree limitrofe.

Un caloroso applauso è stato dedicato a tutti i partecipanti e agli organizzatori, che hanno saputo creare un evento di grande valore culturale e umano. L’ingresso libero e la forte partecipazione della comunità locale hanno reso l’iniziativa un autentico successo.

Pasquale Muccio, in particolare, ha dichiarato: “È un onore rappresentare il Mandamento in un concorso così prestigioso. La poesia è un mezzo potente per trasmettere emozioni e lasciare un segno nel tempo.”

Un plauso agli altri poeti premiati del Mandamento e a tutti gli autori che hanno saputo, con le loro parole, rendere omaggio alle figure indimenticabili che questo concorso celebra.