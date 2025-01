Maltempo ad Avella: scuole chiuse lunedì 13 gennaio per forte vento e condizioni meteo avverse

Il sindaco di Avella, il dottor Vincenzo Biancardi, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, lunedì 13 gennaio 2025. La decisione è stata presa a causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno mettendo a dura prova il territorio, in particolare a causa del forte vento che sta provocando numerosi disagi.

L’amministrazione comunale è attualmente impegnata a fronteggiare diverse emergenze: caduta di alberi, crolli di pali della pubblica illuminazione e altri pericoli che possono mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. Le squadre comunali e i volontari della protezione civile sono sul campo per monitorare la situazione e intervenire nelle zone maggiormente colpite.

“Invito tutti i miei concittadini a uscire di casa solo in caso di estrema necessità”, ha dichiarato il sindaco Biancardi, sottolineando la priorità di garantire l’incolumità della popolazione. In caso di emergenza, i cittadini sono invitati a contattare i numeri di emergenza per ricevere supporto immediato.

La giornata odierna è stata particolarmente difficile per Avella, con numerosi danni al patrimonio urbano e pubblico. Le previsioni meteo indicano un perdurare del forte vento anche per la giornata di domani, motivo per cui è stato ritenuto necessario adottare misure preventive, come la chiusura degli istituti scolastici.

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione nelle prossime ore, con aggiornamenti costanti alla popolazione. Ai cittadini si raccomanda prudenza e collaborazione per superare questa fase critica senza incidenti o ulteriori danni.