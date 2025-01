Allerta meteo in Irpinia: neve e freddo perversano, prudenza negli spostamenti

La Prefettura di Avellino ha diramato un avviso di allerta meteo valido per le prossime ore, a causa dell’ondata di maltempo che interesserà l’intero territorio provinciale. Sono previste precipitazioni nevose anche a quote basse, con un deciso abbassamento delle temperature che potrebbe causare gelate diffuse.

Nel comunicato si invita la cittadinanza ad evitare spostamenti con autoveicoli se non strettamente necessari, per ridurre i rischi legati alla percorribilità delle strade in condizioni critiche. Inoltre, si raccomanda di prestare particolare attenzione nelle aree soggette a rischio di frane, allagamenti e gelate, fenomeni che potrebbero verificarsi in seguito alle precipitazioni e al repentino calo delle temperature.

Le autorità locali sono al lavoro per garantire la sicurezza del territorio. Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono in stato di allerta per eventuali interventi. Si consiglia ai cittadini di:

Munirsi di catene da neve o pneumatici invernali se si rende necessario mettersi in viaggio;

Prestare attenzione ai bollettini meteo ufficiali per aggiornamenti sulla situazione;

Proteggere tubature e impianti idrici per evitare danni causati dal gelo.

L’Irpinia, già colpita nelle ultime ore da fenomeni di forte vento e pioggia, si prepara dunque ad affrontare l’arrivo della neve, che potrebbe imbiancare anche i comuni più bassi della provincia.

L’appello della Prefettura è chiaro: massima prudenza e collaborazione da parte di tutti per evitare disagi o situazioni di pericolo.