Baiano riavrà la sua edicola: un ritorno alle origini grazie alla Cartolibreria Masi

Negli anni 30 e 40 i pochi Baianesi che leggevano, perlopiù articoli inerenti alle vicende sportive, e della squadra locale e di quelle regionali e nazionali, si recavano a Nola per prendere, appunto i quotidiani sportivi.

Agli inizi degli anni ’50, un signore Napoletano “On Peppe Russo” veniva con la Vesuviana a Baiano e portava i giornali, dapprima nei locali della famiglia Ruberto, e dopo fu eretto un chiosco nella piazzetta sinistra, sotto e “Pipparelle” (venendo dalla stazione), difronte all’attuale Bar Mitos, precisamente dirimpetto all’allora macelleria della “Scippilone”.

Poi verso gli inizi degli anni ’60, tale edicola si trasferì nei locali, dove è rimasta fino a qualche anno fa, gestita in ordine da Antonio Conte, dopo da Katia (figlia di Filippo) e dopo da Tonino Colarusso.

Tale trasferimento fu quasi obbligato, in quanto per le Persone che dovevano prendere il Treno era molto più comodo e veloce tale posizione. A dire il vero è stata per anni, oltre 50 anni, un vero punto di riferimento, per ragazzi, ragazze, appunto per i passeggeri che prendevano il treno o per lavoro o per studio. Insomma ha svolto una funzione sociale notevole per Baiano e dell’intero mandamento, per quanti negli anni hanno usufruito dei servizi dell’Edicola.

Ed ora grazie alla Cartolibreria Masi di Annarita Di Giro, da Dicembre 2024 BAIANO riavrà la sua Edicola.

Carlo Melissa