Pedinata con un tag nascosto in auto: uomo arrestato per stalking e tentato omicidio a Crispano

Una storia di gelosia e ossessione ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Crispano. Un uomo di 43 anni, incapace di accettare la separazione dalla sua ex moglie avvenuta circa sei mesi fa, è arrivato a piazzare un dispositivo GPS nell’auto della donna per seguirne ogni spostamento. Convinto che l’ex compagna avesse una nuova relazione, l’uomo l’ha seguita fino a un parcheggio, dove, insieme al fratello, ha assalito la donna e il suo nuovo compagno con mazze e tubi in ferro.

L’episodio, avvenuto ieri pomeriggio, ha raggiunto il culmine quando l’uomo ha tentato di investire la donna con l’auto. La vittima è riuscita a salvarsi gettandosi a terra e fuggendo. Immediata la chiamata ai carabinieri, che sono riusciti a fermare i due assalitori. L’ex marito è stato arrestato e il fratello denunciato. Il GPS utilizzato per lo stalking è stato ritrovato nascosto nell’auto.