Baiano – Oggi sposi Alfonso Petrillo e Santa Festa

Un giorno di grande gioia a Baiano, dove oggi i sigg. Alfonso Petrillo e Santa Festa hanno coronato il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio.

La cerimonia, svoltasi in un clima di emozione e partecipazione, ha visto la presenza di familiari e amici che hanno condiviso con la coppia un momento indimenticabile, ricco di sorrisi e commozione.

Ai neo sposi giungono i più sentiti auguri di una vita serena e felice insieme da parte di tutta la famiglia, che ha espresso grande entusiasmo per questo importante traguardo.

La redazione di Binews si associa con affetto, rinnovando ad Alfonso e Santa i migliori auguri per un futuro luminoso e pieno d’amore.