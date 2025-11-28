Baiano, possibili interruzioni idriche il 29 novembre: lavori alla rete dalle 8:30 alle 14

Il Comune di Baiano avvisa la cittadinanza che, a causa di interventi di manutenzione sulla rete idrica, sabato 29 novembre 2025 potrebbero verificarsi temporanee interruzioni del servizio idrico in varie zone del territorio comunale.
L’interruzione dell’erogazione dell’acqua è prevista dalle ore 8:30 alle ore 14:00, fascia oraria durante la quale i tecnici saranno al lavoro per effettuare le operazioni programmate.
Per informazioni o segnalazioni, i cittadini possono contattare il numero 081 8243041 oppure consultare il sito istituzionale del Comune.
L’amministrazione, guidata dal sindaco Enrico Montanaro, si scusa per il disagio e invita la popolazione a organizzarsi per tempo.