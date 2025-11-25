Monteforte, un albero cade sulla strada per Torrette: traffico bloccato e disagi alla circolazione

Pomeriggio di forti disagi lungo la strada che da Monteforte conduce verso Torrette, dove intorno alle 15:45 un grande albero è improvvisamente crollato sulla carreggiata, ostruendo completamente il passaggio dei veicoli e rendendo la zona temporaneamente impraticabile.

Il cedimento ha causato il blocco totale della viabilità e rallentamenti anche nelle arterie limitrofe, con automobilisti costretti a inversioni o lunghe attese. Non si registrano al momento feriti, ma la situazione è stata segnalata come potenzialmente pericolosa per la presenza di rami e materiale sulla sede stradale.

Sul posto stanno operando le autorità competenti per garantire la messa in sicurezza dell’area e procedere alla rimozione dell’albero, così da ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Possibili ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, soprattutto in relazione ai tempi di riapertura della strada.

Il crollo potrebbe essere collegato all’instabilità del terreno e alle condizioni meteorologiche dei giorni precedenti, ma saranno le verifiche tecniche a chiarire le cause dell’accaduto.

Si raccomanda agli automobilisti prudenza, deviazioni alternative e di evitare l’area fino al completamento degli interventi.