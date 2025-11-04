Baiano, incontro politico con Livio Petitto: Forza Italia rilancia il dialogo nel Mandamento

BAIANO – Si è svolto nel pomeriggio di lunedì 3 novembre, presso il People’s Caffè di Baiano, l’incontro politico con Livio Petitto, consigliere regionale uscente e candidato di Forza Italia alle prossime elezioni regionali in Campania.

L’appuntamento, organizzato nell’ambito delle iniziative di ascolto e confronto promosse dal partito sul territorio, ha registrato una buona partecipazione di cittadini, amministratori e simpatizzanti del centrodestra.

A prendere parte all’iniziativa anche il presidente provinciale e coordinatore di Forza Italia, Angelo D’Agostino, che ha ribadito l’impegno del partito nel sostenere le istanze del Mandamento baianese e dell’intera area nolano-ufitana.

Durante l’incontro, Livio Petitto ha illustrato i punti principali del suo programma politico, incentrato su sviluppo locale, infrastrutture, sostegno alle imprese, giovani e welfare territoriale, sottolineando la necessità di rafforzare il legame tra Regione e amministrazioni comunali.

All’evento hanno partecipato diversi rappresentanti istituzionali del territorio, tra cui Santina Cerbone, assessore del Comune di Avella, oltre a consiglieri comunali di Baiano, Sirignano e dei comuni limitrofi, a testimonianza della volontà di costruire una rete amministrativa unitaria e propositiva.

Un momento di confronto sereno e costruttivo, che ha evidenziato la volontà di Forza Italia di rilanciare la propria azione politica in Irpinia, partendo dal dialogo diretto con le comunità locali.