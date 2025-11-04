Contrada – Maxi furto notturno nel deposito di un’azienda: spariti oltre cento sacchi di nocciole

Un colpo messo a segno con precisione militare quello avvenuto la scorsa notte a Contrada, dove una banda composta da almeno cinque o sei persone ha preso di mira il deposito di un’impresa specializzata nella lavorazione e vendita di frutta secca.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sarebbero mossi intorno alle due di notte. Dopo aver rubato un camion da una ditta non lontana dal luogo del colpo, il gruppo ha raggiunto il capannone dell’azienda e, dopo aver forzato una parte della recinzione e il cancello d’ingresso, ha iniziato a caricare il mezzo con più di cento sacchi di nocciole.

Un’operazione durata circa un’ora, poi la fuga nel buio senza lasciare tracce. Il valore della refurtiva è ingente: il danno stimato supera i 50mila euro.

A dare l’allarme, alle prime luci del mattino, sono stati i titolari dell’azienda dopo aver trovato il deposito completamente svuotato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino, che hanno avviato immediatamente le indagini.

Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso i movimenti del gruppo durante il blitz. Secondo quanto trapelato, il camion utilizzato per il furto sarebbe già stato ritrovato, abbandonato a poca distanza dal luogo del raid.

Le indagini proseguono per individuare gli autori del colpo e capire se si tratti di una banda specializzata in furti di prodotti agricoli, fenomeno purtroppo in crescita in Irpinia.