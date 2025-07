Baiano. I fiocchi di Gaetana Emilia …

Un giro d’orizzonte agile e … rapido nel centro storico, tra via Armando Diaz, piazza IV Novembre, via Luigi Napolitano e corso Garibaldi, ed ecco confezionato il ventaglio delle foto, su cui campeggiano i tradizionali fiocchi color rosa con decori in bianco, per salutare l’arrivo di Gaetana Emilia nella piccola comunità cittadina, con l’annuncio di cordiale accoglienza e benvenuta.

Un agile collage, realizzato con finezza da Carlo Melissa, che suona e rispecchia i sentimenti di buon augurio per Gaetana Emilia e di vive felicitazioni per il papà, Felice D’Anna, e la madre, Giusy De Laurentiis, che vivono da sempre in modo attivo e con piena disponibilità le iniziative e le attività socio-culturali sia di Proteatro, importante esperienza di cooperativa sociale di produzione e servizi, che de L’ Incontro e della Pro Loco. E non a caso, i fiocchi spiccano nella bacheca-tribuna di Proteatro e sulle porte-vetro de L’Incontro e della Pro Loco.

Una presenza operosa e fattiva nell’associazionismo di volontariato civico, che Felice e Giusy coniugano con gli impegni di lavoro e professionali. D’altro canto, che il collage dei … fiocchi di Gaetana Emilia sia opera di Carlo, non sorprende più di tanto. E’ un duo– quello formato da Giusy e Carlo appunto-, ormai collaudato nell’introduzione e nel coordinare eventi e manifestazioni, segnatamente della Pro Loco e de L’ Incontro.