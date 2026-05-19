Monteforte Irpino, open day per il rinnovo della carta d’identità: il Comune va incontro ai cittadini

Un Comune sempre più vicino ai cittadini. L’amministrazione di Monteforte Irpino guidata dal sindaco Fabio Siricio ha pensato, per l’espletamento di documenti importanti, anche a tutti coloro che durante la settimana, avendo impegni lavorativi, non possono adempiere ad una serie di incombenze. Ed ha quindi deciso di organizzare delle aperture straordinarie, durante alcuni week end dei prossimi mesi, del Municipio per dare la possibilità a tutti di rinnovare le proprie carte d’identità che, come si sa, cesseranno di essere valide il prossimo 3 agosto.

Tre i cosiddetti open day della carta d’identità a Monteforte Irpino, tre fine settimana dedicati al rinnovo dell’importante documento. Porte aperte degli uffici, dunque, anche sabato 23 e domenica 24 maggio, sabato 20 e domenica 21 giugno, sabato 11 e domenica 12 luglio.

Gli orari del fine settimana sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Gli orari ordinari settimanali prevedono il lunedì, mercoledì e venerdì su prenotazione per carte ancora valide, tutti i giorni accesso libero per casi di smarrimento, deterioramento o carta già scaduta.