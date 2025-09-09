Avellino, UNARMA accoglie il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Angelo Zito

Avellino – L’Associazione Sindacale Carabinieri (UNARMA), storica sigla sindacale dell’Arma, ha dato ufficialmente il benvenuto al nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Avellino, il colonnello Angelo Zito, insediatosi da pochi giorni al vertice del comando.

UNARMA, che nella provincia conta circa 300 iscritti, ha salutato l’arrivo di Zito attraverso i vertici nazionali e locali: il segretario nazionale Antonio Nicolosi, il segretario nazionale aggiunto Giuseppe Possidente, il segretario regionale Raffaele Esposito e il segretario provinciale di Avellino Massimiliano Lo Priore.

Proprio Lo Priore, che è anche consigliere regionale, ha sottolineato in una nota la disponibilità mostrata dal nuovo comandante sin dai primi incontri:

“A nome di tutta UNARMA A.S.C. diamo il benvenuto al colonnello Angelo Zito. Si è subito dimostrato persona aperta e piena di buoni propositi. La sua consolidata esperienza sarà un valore aggiunto per la guida del comando e per garantire serenità ai carabinieri impegnati nel servizio quotidiano. Possiamo ritenerci fortunati, perché ad Avellino vengono da anni designati ufficiali di grande spessore”.

UNARMA ha quindi rinnovato gli auguri di buon lavoro al colonnello Zito, sottolineando la volontà di consolidare un rapporto di collaborazione istituzionale anche con l’associazione.