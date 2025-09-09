Baiano, accordo con EAV: dal 15 settembre bus sostitutivi per gli studenti diretti a Cicciano

Baiano – In attesa della riapertura della linea ferroviaria Baiano–Napoli, prevista per i primi di ottobre, è stato raggiunto un accordo tra la direzione di EAV e il Comune di Baiano per attivare un servizio sostitutivo su gomma dedicato agli studenti del Baianese diretti agli istituti scolastici di Cicciano.

All’incontro, svoltosi questa mattina, erano presenti il presidente di EAV, Umberto De Gregorio, e l’ingegnere Sposito, insieme al sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, e al delegato ai Trasporti, Vincenzo De Vito, che hanno rappresentato le esigenze del territorio.

Il servizio entrerà in funzione a partire da lunedì 15 settembre 2025, con i seguenti orari:

• Partenze:

• 7:25 da Baiano (stazione)

• 7:30 da Sperone (nazionale)

• 7:32 da Avella (Purgatorio)

• Arrivo a Cicciano (stazione) alle 7:55

• Ritorni da Cicciano (stazione):

• 13:05

• 14:05

• 15:00

L’intesa garantisce una soluzione temporanea ai disagi legati alla sospensione della linea ferroviaria, assicurando agli studenti la possibilità di raggiungere regolarmente le scuole attraverso un collegamento di trasporto pubblico alternativo.

Le autorità locali e i vertici EAV hanno espresso l’auspicio che la linea ferroviaria possa riprendere la normale attività entro l’inizio di ottobre, restituendo al territorio un servizio considerato fondamentale per mobilità e diritto allo studio.