Oggi sposi a Sperone: Rosanna e Mario Francesco coronano il loro sogno d’amore

In una cornice suggestiva e carica di emozione, oggi hanno detto “sì” Rosanna Russo e Mario Francesco Scotto D’Antuono, unendo i loro destini davanti a Dio e ai loro cari nella storica Chiesa di Sant’Elia a Sperone.

La cerimonia, intensa e partecipata, ha visto la presenza di parenti, amici e conoscenti che hanno voluto condividere la gioia dei giovani sposi in un giorno che resterà scolpito nei loro cuori.

Particolarmente emozionata la famiglia della sposa: la mamma Maria Sorice, il papà Michele, e i fratelli Katia e Antonio, che hanno accompagnato Rosanna con orgoglio e commozione in questo passo così importante della vita.

A Rosanna e Mario Francesco, che oggi iniziano un cammino fatto di amore, rispetto e complicità. Che ogni giorno insieme sia una scoperta, un sorriso da condividere, una mano da stringere nei momenti difficili e una luce che illumina i vostri sogni. La vostra famiglia, con immenso affetto, vi augura una vita lunga e felice, colma di gioia e serenità.

Oggi Sperone ha celebrato non solo un matrimonio, ma la nascita di una nuova famiglia: un legame che, con l’amore e la benedizione ricevuta, saprà resistere al tempo e crescere insieme.