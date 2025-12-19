Avellino – Scambio di auguri natalizi in Caserma con i ragazzi delle case famiglia: l’abbraccio dei Carabinieri

Un clima di cordialità, partecipazione e autentica condivisione ha caratterizzato lo scambio di auguri natalizi svoltosi oggi al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. Protagonisti dell’incontro sono stati i ragazzi delle case famiglia “Il Marsupio” e “I Terribili”, accompagnati dai rispettivi operatori.

L’iniziativa è nata con l’intento di offrire un messaggio concreto di vicinanza, speranza e attenzione a quei giovani che, per diverse ragioni, trascorreranno le festività natalizie lontani dai propri affetti familiari. Un’occasione per ribadire come i valori della comunità, dell’accoglienza e della solidarietà possano rappresentare un punto di riferimento fondamentale, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.

All’interno della Caserma “Litto”, i Carabinieri hanno condiviso momenti di serenità e dialogo con i ragazzi, creando un clima familiare e partecipato. L’incontro è stato impreziosito dalla consegna di doni, gesto semplice ma carico di valore simbolico, espressione tangibile di prossimità, attenzione e vicinanza dell’Arma.

Nel suo intervento, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Colonnello Angelo Zito, ha rivolto un saluto e un ringraziamento ai giovani ospiti, agli operatori delle strutture e ai rappresentanti della stampa irpina, sottolineando l’importanza di iniziative di questo tipo, capaci di rafforzare il legame tra l’Arma e il tessuto sociale del territorio. Il Comandante ha evidenziato come la missione dei Carabinieri non si esaurisca nella tutela della sicurezza, ma si estenda anche alla promozione di valori umani e sociali, fondamentali per costruire una comunità più inclusiva e solidale.

Lo scambio di auguri si è concluso con un brindisi natalizio, suggello di un momento vissuto all’insegna della semplicità e dell’autenticità, che ha ricordato a tutti i presenti come il Natale sia, prima di tutto, condivisione, attenzione verso l’altro e capacità di sentirsi parte di una famiglia, anche oltre i legami di sangue.