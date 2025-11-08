Volturara Irpina (AV) – Ferito da colpi di fucile un minorenne durante una battuta di ricerca funghi

Volturara Irpina (AV), nel pomeriggio odierno i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti, in località Monte, dove un minorenne mentre era alla ricerca di funghi con un amico, veniva attinto all’avambraccio destro da colpi di arma da fuoco, verosimilmente di fucile da caccia. Il minorenne veniva accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino ove si trova tutt’ora degente. Indagini in corso da parte della Stazione Carabinieri di Volturara Irpina e militari della Compagnia di Solofra.