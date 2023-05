AVELLINO. Offese alla presidente Cucciniello in commissione Cultura, piena solidarietà della maggioranza

L’esponente di “Ora Avellino” apostrofata dal consigliere Cipriano. I capigruppo e i consiglieri della compagine di governo: «Offese gravi e lesive del ruolo e della persona. La dialettica politica non dovrebbe mai degenerare a questi livelli»

Avellino 18 maggio 2023 – I capigruppo di maggioranza di «Davvero», «Viva la Libertà», «Vera» e «Ora», Elia De Simone, Diego Guerriero, Gerardo Melillo, Carmine Montanile, e i consiglieri del gruppo misto, Antonio Cosmo, Gianluca Gaeta e Carmine Di Sapio , esprimono piena solidarietà e vicinanza alla consigliera Teresa Cucciniello, per le gravi offese personali ricevute, nel ruolo di presidente della Commissione Cultura, dal consigliere di minoranza, Luca Cipriano, durante la riunione dell’organismo consiliare svoltasi questo pomeriggio a Piazza del Popolo.