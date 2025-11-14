MONTEFORTE IRPINO. Dario De Angelis presenta il progetto di valorizzazione dell’area del Castello di San Martino e dei sentieri di Monteforte attraverso il Piano Strategico del Turismo

Dario De Angelis annuncia un articolato progetto di promozione e valorizzazione dell’area del Castello di San Martino e del patrimonio naturalistico circostante, in linea con le linee guida del PST – Piano Strategico del Turismo del Ministero del Turismo. L’iniziativa mira a rafforzare l’attrattività del territorio, puntando sulla sua storia, sulle sue eccellenze ambientali e sui prodotti tipici locali.

Il programma prevede una serie di interventi strutturati per incrementare la fruibilità dell’area e ampliare l’offerta turistica. In particolare, è prevista la manutenzione e segnalazione dei sentieri con l’organizzazione di escursioni guidate, sia a piedi che in mountain bike, rivolte a principianti ed esperti e affidate a guide qualificate. Le attività partiranno dal piazzale antistante il castello, fulcro del percorso di visita.

Per favorire la conoscenza e la promozione dei prodotti agroalimentari di Monteforte, il progetto include la creazione di spazi chiusi in convenzione che saranno operativi nei weekend e durante gli eventi come info point e punti di vendita diretta di castagne, nocciole, noci, pasta fresca e altre specialità locali.

Tra gli interventi dedicati all’accoglienza figurano inoltre l’allestimento di aree BBQ con bracieri e tavoli nella pineta, pensate per i visitatori che desiderano trascorrere momenti di relax immersi nella natura, e la creazione di pranzi convenzionati presso i ristoranti che aderiranno alle iniziative.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza delle famiglie e dei più giovani, è prevista anche la realizzazione di un parco avventura in una zona dedicata della pineta, con percorsi e attività ludiche in totale sicurezza.

“Vogliamo trasformare il Castello di San Martino e la sua area naturale in un polo attrattivo capace di unire cultura, natura, sport e tradizioni locali – dichiara Dario De Angelis – valorizzando il nostro patrimonio e creando opportunità per l’economia del territorio”.

Il progetto si inserisce in una visione di sviluppo turistico sostenibile e integrato, con l’obiettivo di rendere Monteforte Irpino un punto di riferimento per il turismo ambientale, culturale ed enogastronomico.