AVELLINO. Il Convitto fa visita a Don Patriciello: La legalità come itinerarium mentis

La legalità per il Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino non è solo un concetto astratto, ma un sentimento, come suggerisce il titolo del progetto “La legalità è un sentimento”, ispirato al libro di Nando Dalla Chiesa. L’iniziativa, fortemente voluta dal Rettore Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, e coordinata dalla Prof.ssa Cinzia Favorito, vedrà il 25 ottobre 2024 la Comunità educativa del Convitto fare visita a Don Maurizio Patriciello presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo al Parco Verde di Caivano.

La visita rappresenta la continuazione di un percorso iniziato nella scorsa primavera, quando Don Patriciello, ospite del Convitto per un evento formativo, aveva manifestato il desiderio di mantenere un legame duraturo. Durante quell’occasione, il Rettore Lieto aveva proposto un gemellaggio, per favorire la continuità nella formazione civica e personale degli alunni.

Gli studenti delle seconde classi del Liceo Classico e del Classico Europeo, insieme a una delegazione delle scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado, visiteranno Don Patriciello per restituire l’ospitalità ricevuta. L’incontro, carico di valore simbolico e formativo, si concentrerà sull’importanza di coltivare l’amicizia e l’integrità personale. Il sacerdote aveva già indicato ai ragazzi l’importanza della formazione integrale, necessaria per diventare cittadini consapevoli e attivi del domani.

La visita si inserisce all’interno di un più ampio messaggio educativo: una istituzione scolastica come il Convitto deve promuovere fraternità, giustizia e coesione, creando una comunità scolastica solida, inclusiva e attenta alla cura e crescita di ogni individuo, in linea con l’eredità pedagogica di Don Milani.