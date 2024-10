NON E’ PIU’. Avella, lutto Luigi Pedalino, anni 100

Il 24 ottobre 2024, ad Avella, è venuto a mancare all’età di 100 anni Luigi Pedalino, vedovo di Maria La Marca. A darne il triste annuncio sono i figli Giovanni e Orsola, la nuora Cettina Prezioso, il fratello Angelo, le cognate Sisina La Marca e Nunziatina Montuori, i nipoti e i parenti tutti.

La famiglia dispensa cortesemente dai fiori.

I funerali si terranno il 25 ottobre 2024 alle ore 11:30, partendo dalla casa dell’estinto in Via dei Mulini 52, per poi proseguire verso la Chiesa di San Pietro in Avella (Avella, Avellino). Al termine della funzione religiosa, la famiglia saluterà quanti si uniranno a loro in chiesa.

Ringraziamenti: Questo annuncio vale anche come ringraziamento per tutti coloro che parteciperanno al lutto e ricorderanno Luigi Pedalino.

Le esequie sono curate dall’Agenzia Funebre Fratelli Acerra di Baiano.