Avellino, giurano 21 nuovi avvocati nell’aula Livatino del Palazzo di Giustizia

Ieri pomeriggio, nell’aula Livatino del Palazzo di Giustizia di Avellino, la formula del giuramento da avvocato è stata pronunciata ventuno volte. Davanti al Consiglio dell’Ordine, dopo l’appello del segretario Francesco Castellano, i nuovi professionisti hanno assunto solennemente l’impegno alla difesa della giustizia e dei diritti delle persone.

Ad aprire la cerimonia è stato il presidente del Consiglio dell’Ordine, Fabio Benigni, che ha richiamato i neo iscritti al valore profondo delle parole pronunciate. «La formula esalta la funzione sociale dell’Avvocatura – ha sottolineato – quella funzione di raccordo tra le istanze che provengono dalla collettività e la magistratura».

I nuovi avvocati iscritti all’Ordine di Avellino sono: Luca Amodio, Alberto Maria Barbato, Felicia Bruno, Andrea Cella, Gianluca Costanzo, Maria Lourdes Fabrizio, Fabio Mattia Festa, Michele Forte, Carmine Lanzillo, Carmen Lauro, Filomena Floriana Mignone, Vincenzo Montagna, Licinia Musto, Michela Romano, Francesco Rosa, Sabino Rotondi, Chiara Santaniello, Gianmarco Santoro, Alberto Soleiman Ali Sharif, Emanuele Spina e Giampiero Tecce.