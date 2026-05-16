Lauro – Lo spettacolo dei bambini anima il Castello Lancellotti. “Luci al Castello”: un’incantevole rappresentazione teatrale firma della creatività infantile

Ieri 15 maggio, il Castello Lancellotti di Lauro si è trasformato in un palcoscenico suggestivo accogliendo lo spettacolo “Luci al Castello”, una produzione originale della Scuola dell’Infanzia Statale di Lauro e Quindici dell’Istituto Omnicomprensivo “B. Croce”.

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30, i piccoli protagonisti, bambini della scuola dell’infanzia, hanno affascinato il pubblico con un’interpretazione sorprendente e consapevole dei vari personaggi del castello: principi, principesse, dame, il vescovo, e gli artisti. Attraverso la loro innocenza e la loro spontaneità, i giovani attori hanno raccontato la storia e le atmosfere del Castello Lancellotti, offrendo uno sguardo fresco e originale su questo patrimonio territoriale.

Lo spettacolo ha rappresentato un importante momento di aggregazione e socialità per la comunità locale, confermando il valore pedagogico e relazionale del teatro nell’educazione dei più piccoli. I bambini, visibilmente entusiasti nel loro ruolo di interpreti, hanno saputo coinvolgere e intrattenere il pubblico presente, dimostrando come la creatività infantile possa essere veicolo di conoscenza e divertimento.

La realizzazione dello spettacolo è stata frutto della dedizione e della maestria delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia, che hanno curato la preparazione dei bambini nei dettagli, con il supporto della Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Siniscalchi. I genitori dei piccoli protagonisti hanno mostrato grande entusiasmo per questa iniziativa, riconoscendo in essa un’importante occasione di crescita emotiva e di espressione personale per i loro figli.

L’evento conferma l’impegno dell’Istituto Omnicomprensivo “B. Croce” nel promuovere attività culturali e formative che valorizzano il territorio e sviluppano le competenze trasversali degli studenti, sin dai primi anni di scuola.