Napoli, droga e soldi falsi in casa: arrestato 26enne

Proseguono i servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di stupefacenti e la detenzione abusiva di armi. Nella mattinata del 10 febbraio la Polizia di Stato ha arrestato un 26enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, falsificazione e spendita di monete contraffatte, nonché detenzione abusiva di armi e munizionamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un controllo in via Suor Maria della Passione Beata, hanno fermato il giovane mentre si trovava a bordo di un’autovettura. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti sei proiettili calibro 9×21, una busta contenente 163 grammi di cocaina, 350 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio e materiale per il confezionamento della droga.

Gli accertamenti sono poi proseguiti presso l’abitazione del 26enne, dove i poliziotti hanno trovato 21 banconote false da 50 euro.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.