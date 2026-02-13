Secondigliano, picchia un fratello e accoltella l’altro: arrestato 38enne

Violenza in famiglia a Secondigliano, nella periferia nord di Napoli, dove un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento dei militari della locale stazione è scattato dopo una segnalazione al 112 per una lite domestica. Giunti nell’abitazione, i carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto: al culmine della discussione, il 38enne avrebbe prima aggredito il fratello 20enne, colpendolo con calci e pugni, per poi afferrare un coltello da cucina e ferire l’altro fratello, 40 anni, colpendolo alla coscia.

In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, i militari hanno bloccato l’uomo e avviato gli accertamenti. Dalle verifiche sarebbe emerso che da tempo fratelli e genitori sarebbero vittime di maltrattamenti da parte del 38enne.

I due fratelli feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale: per il 20enne i medici hanno stabilito una prognosi di quattro giorni, mentre per il 40enne accoltellato la prognosi è di sei giorni.

Al termine delle formalità di rito, il 38enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.