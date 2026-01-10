AVELLINO. Elezioni ordine Commercialisti, Maria Manzi candidata al Comitato Pari Opportunità: “Un Ordine più vicino, inclusivo e moderno”

Avellino – Si rafforza il fronte delle candidature in vista delle elezioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino del 15 e 16 gennaio 2026. Tra i nomi in campo figura quello di Maria Manzi, candidata al Comitato Pari Opportunità (CPO) per il mandato 2026–2030.

Una candidatura che nasce, come sottolineato dalla stessa Manzi, “con spirito di servizio, ascolto e collaborazione”, e che punta a costruire un Ordine sempre più equo, rappresentativo e capace di rispondere concretamente ai bisogni della categoria.

“Solo attraverso il dialogo e il lavoro condiviso è possibile costruire un Ordine più forte e realmente vicino ai colleghi”, afferma la candidata.

Un Ordine vicino ai professionisti

Nel suo programma Maria Manzi mette al centro la partecipazione, la trasparenza e la comunicazione costante tra iscritti e istituzioni ordinistiche. L’obiettivo è favorire un clima di reale coinvolgimento, in cui ogni professionista – dai giovani che muovono i primi passi fino a chi esercita da anni – possa sentirsi parte integrante delle scelte e dei percorsi dell’Ordine.

Particolare attenzione viene riservata alla valorizzazione delle competenze, delle esperienze e della diversità, elementi considerati fondamentali per la crescita della categoria.

Formazione, sostegno e ruolo sociale

Tra i punti qualificanti della proposta emerge l’importanza della formazione continua di qualità, unita a un sostegno concreto all’attività professionale quotidiana. Manzi sottolinea inoltre la necessità di rafforzare il ruolo del commercialista nella società e nelle istituzioni, affinché la categoria possa affrontare con maggiore autorevolezza le sfide normative, economiche e tecnologiche che attendono il settore.

“Solo un Ordine unito, aperto al confronto e autorevole può rispondere in modo efficace ai cambiamenti in atto”, ribadisce.

Un impegno per un Ordine più inclusivo

Serietà, disponibilità e senso di responsabilità sono i valori con cui Maria Manzi si propone agli iscritti. L’obiettivo dichiarato è lavorare per un ODCEC più inclusivo, moderno e attento ai bisogni reali della categoria, promuovendo un futuro professionale condiviso e più solido.

Con le elezioni ormai alle porte, la candidatura di Maria Manzi si inserisce in un clima di rinnovamento e partecipazione, che punta a rafforzare il ruolo del Comitato Pari Opportunità come strumento di crescita e tutela per tutti i professionisti.