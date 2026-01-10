Contrada (Av): Cede la Strada Provinciale 88 di collegamento per Avellino , rischio isolamento per le popolazioni locali

Vuoi le forti piogge , vuoi il transito incontrollato di Tir ed Autoarticolati non autorizzati che per la chiusura della Galleria di Solofra baipassano il tratto per transitare sulla SP 88 per Contrada, vuoi altri motivi che i tecnici della Provincia rileveranno, fatto sta che una delle principali arterie della Provincia di Avellino ovvero la SP 88 che dal capoluogo Irpino conduce nel montorese ed a Salerno, in un tratto passante nel Comune di Contrada è da poche ore quasi venuto giù con una frana che si prospetta di ampie dimensioni. Un pezzo di Irpinia che rischia la paralisi se non proprio un totale isolamento ricordando che questa parte di territorio comprende un bacino di 35.000 persone che questa Strada ogni giorno serve soprattutto durante i giorni settimana con Studenti, Lavoratori , manovalanze ed un traffico viario molto sostenuto. Dunque una brutta grana da risolvere ed al più presto . Su questa linea il Sindaco di Contrada Avvocato Pasquale De Santis già sul piede di guerra e pronto a fare sentire la propria voce alle istituzioni provinciali e nazionali competenti. Daniele Biondi