Avellino, Biancolino si scusa dopo lo sfogo: “Errore d’istinto, chiedo sostegno per squadra e città”

L’U.S. Avellino 1912 ha diffuso un comunicato ufficiale al termine della riunione tenutasi tra società e staff tecnico per analizzare il momento della squadra e l’episodio che ha visto protagonista l’allenatore Raffaele Biancolino dopo l’ultima gara, dal quale era scaturita anche una presa di posizione della Curva Sud.

Al termine dell’incontro, il tecnico biancoverde ha voluto rivolgere un messaggio all’ambiente irpino, esprimendo le proprie scuse per quanto accaduto e chiarendo le ragioni dello sfogo. Biancolino ha sottolineato il forte legame personale con il club e con il territorio, ricordando la propria storia sportiva in biancoverde, segnata da promozioni, momenti difficili e sacrifici personali.

L’allenatore ha riconosciuto l’errore del gesto, definendolo “figlio dell’istinto” e ribadendo che non era rivolto alla tifoseria, ma provocato da offese personali e familiari ricevute al termine della partita. “Accetto le critiche sportive – ha spiegato – ma non quelle che superano il limite e coinvolgono la sfera privata”. Nonostante ciò, Biancolino ha ribadito che un tecnico dell’Avellino deve mantenere sempre autocontrollo e rispetto dei ruoli, rinnovando le scuse all’intero ambiente.

Nel messaggio non è mancato un appello ai tifosi, invitati a sostenere la squadra nel momento decisivo della stagione: l’obiettivo dichiarato resta quello della salvezza e, secondo il tecnico, il supporto del pubblico del Partenio-Lombardi rappresenta un elemento fondamentale per raggiungerlo. “A prescindere da me – ha concluso – dobbiamo difendere squadra e categoria: il sostegno nei momenti difficili vale più di ogni altra cosa”.

Il club, attraverso la nota ufficiale, ha confermato l’unità di intenti tra società e staff tecnico nel proseguire il lavoro con l’obiettivo di centrare il traguardo stagionale.