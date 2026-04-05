Avellino: 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato – Teatro “Carlo Gesualdo” 11 Aprile 2026

Nell’ambito delle iniziative legate al 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la Questura di Avellino ha organizzato un concerto della Fanfara che avrà luogo Sabato 11 Aprile 2026 alle ore 11.00, presso il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino.

L’iniziativa è organizzata per rendere omaggio ai cittadini di questa provincia che, con la loro vicinanza, supportano il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

L’evento, aperto alla cittadinanza, rappresenta un momento di grande valore istituzionale e culturale.

Per l’occasione, saranno inoltre allestiti stand espositivi dedicati ai mezzi storici e alle diverse specialità della Polizia di Stato, offrendo un momento unico per conoscere da vicino le attività, le tecnologie e le professionalità di chi quotidianamente concorre a garantire la sicurezza del territorio e la pacifica convivenza.

Il concerto della Fanfara della Polizia di Stato rappresenta un’importante opportunità di incontro tra istituzioni e cittadini, nel segno della prossimità, della condivisione e del rafforzamento del rapporto di fiducia con la comunità.

La partecipazione è libera fino a esaurimento posti.

Il Questore della Provincia di Avellino, nel rinnovare l’invito a prendere parte a questo significativo momento celebrativo, coglie altresì l’occasione per porgere a tutta la cittadinanza i più sinceri auguri per le prossime festività pasquali.