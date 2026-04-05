Castel Volturno, accoltellamento nella notte di Pasqua: giovane ferito in un locale a Ischitella

Serata di Pasqua segnata dalla violenza sul litorale domizio. A Ischitella, frazione del comune di Castel Volturno, un giovane è rimasto ferito a seguito di un’aggressione avvenuta all’interno di un locale.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo – un 20enne originario di Casoria – sarebbe stato colpito con diverse coltellate al termine di una lite scoppiata con altri presenti. L’aggressore, coetaneo e proveniente anch’egli dall’area napoletana, è stato successivamente fermato dalle forze dell’ordine.

Momenti di forte tensione sono stati raccontati da chi si trovava sul posto. Alcuni testimoni riferiscono di scene di panico all’ingresso del lido, dove molti giovani erano in attesa per trascorrere la serata: urla, persone in fuga e poi la scoperta del ragazzo a terra, ferito e sanguinante. Nonostante abbia tentato di rialzarsi, sarebbe poi ricaduto pochi istanti dopo.

Fortunatamente, le condizioni del giovane non destano particolare preoccupazione: le ferite riportate sarebbero lievi.

L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, tuttavia, è stato rallentato da disagi legati alla viabilità, rendendo più complicate le operazioni di gestione dell’emergenza e il trasferimento del ferito.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti e le responsabilità.