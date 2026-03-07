Avella, incontro pubblico sul referendum sulla giustizia: esperti a confronto sulle ragioni del “Sì”

AVELLA – Prosegue il dibattito in vista del referendum sulla giustizia con un importante appuntamento pubblico in programma mercoledì 18 marzo alle ore 17:00 presso la Sala Alvarez di Avella. L’incontro, dal titolo “Referendum Giustizia – Le ragioni del Sì”, sarà dedicato ad approfondire i contenuti della riforma e le motivazioni a sostegno del voto favorevole.

L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Associazione Forense del Mandamento Baianese, che ha voluto creare un momento di confronto aperto tra professionisti del diritto, istituzioni e cittadini su un tema centrale per il funzionamento dello Stato di diritto.

Interventi di esperti del mondo giuridico

Durante il convegno interverranno autorevoli esponenti del mondo accademico e della magistratura. Tra i relatori figurano il prof. Vincenzo Maiello, ordinario di Diritto penale presso l’Università Federico II di Napoli, il prof. avv. Felice Laudadio, emerito di diritto amministrativo e diritto urbanistico dell’Università del Sannio, e il prof. avv. Raffaello Capunzo, docente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II.

Previsti anche gli interventi del dott. Mario Fiore, magistrato e presidente di sezione della Corte tributaria di Salerno, dell’avv. Fabio Benigni, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, e dell’avv. Gaetano Aufiero, presidente della Camera Penale Irpina.

Un momento di confronto per i cittadini

L’incontro rappresenta un’occasione di approfondimento per comprendere meglio i contenuti del referendum e il possibile impatto della riforma sul sistema giudiziario italiano. L’obiettivo degli organizzatori è offrire alla comunità un momento di informazione e confronto qualificato su un tema che riguarda da vicino il rapporto tra giustizia, diritti dei cittadini ed equilibrio tra i poteri dello Stato.

L’appuntamento è quindi per mercoledì 18 marzo alle ore 17:00 nella Sala Alvarez di Avella, con ingresso aperto al pubblico. Un’occasione per discutere e conoscere più da vicino le ragioni del “Sì” al referendum sulla giustizia.