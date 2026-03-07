Sant’Agata de’ Goti: premio alla preside Eugenia Carfora, protagonista della fiction di Rai 1

Sant’Agata de’ Goti si prepara a vivere una Giornata Internazionale della Donna dal forte valore simbolico e civile. Domenica 8 marzo 2026, nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Annunziata, si terrà l’evento “A Nome delle Donne”, promosso e organizzato dall’Associazione E.T.S. “Noi Donne del 1972”, con il patrocinio morale del Comune di Sant’Agata de’ Goti e della Provincia di Benevento.

La manifestazione prenderà il via alle ore 17.00 con la celebrazione della Santa Messa e proseguirà alle ore 18.00 con l’incontro pubblico “Parliamo da Donne”, un momento di dialogo e condivisione dedicato al ruolo fondamentale delle donne nella società, donne che con la loro empatia, la loro resilienza e la loro straordinaria capacità di cura contribuiscono ogni giorno a costruire comunità più giuste, solidali e consapevoli.

L’evento, promosso dall’Associazione E.T.S. “Noi Donne del 1972”, sarà moderato dall’avv. Stefania Pavone, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento e Ariano Irpino.

Il momento centrale della serata sarà la consegna del Premio “Noi Donne” – 2ª Edizione, Eccellenza Femminile, destinato a donne che si distinguono per impegno sociale, professionale e civile, donne che con determinazione e sensibilità diventano punti di riferimento per la crescita delle comunità e per la costruzione di un futuro più inclusivo.

Tra le premiate spicca la dirigente scolastica Eugenia Carfora, preside dell’Istituto “Francesco Morano” di Caivano, divenuta negli ultimi anni un simbolo nazionale della lotta alla dispersione scolastica e del riscatto educativo nei territori più difficili e che ha fatto della battaglia all’abbandono scolastico una ragione di vita, ottenendo risultati lusinghieri che l’hanno portata alla ribalta nazionale.

La sua straordinaria esperienza educativa ha recentemente conquistato il grande pubblico grazie alla fiction televisiva “La preside”, andata in onda da gennaio a febbraio su Rai 1, che racconta la storia vera di una dirigente scolastica capace di trasformare la scuola in un presidio di legalità, speranza e futuro per tanti giovani.

Accanto alla preside Carfora saranno premiate anche Concettina Della Valle, docente dell’I.S. Telesi@ di Telese Terme e presidente dell’Associazione San Silvestro A.P.S., e Maria Carmela Grasso, imprenditrice del nostro territorio, esempi concreti di donne che, con passione, impegno e competenza, contribuiscono allo sviluppo sociale e culturale del territorio.

Porteranno i saluti istituzionali il Sindaco f.f. Giovannina Piccoli, mentre tra gli interventi sono previsti quelli del senatore Domenico Matera, del presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e di don Matteo Prodi, presidente della cooperativa sociale ICARE.

“A Nome delle Donne” si annuncia così come un momento di grande valore per l’intera comunità, un’occasione per rendere omaggio alla forza, alla sensibilità e alla determinazione delle donne, protagoniste silenziose ma fondamentali della vita sociale, culturale ed educativa del Paese, capaci con la loro visione, la loro empatia e la loro resilienza di generare cambiamento e di aprire nuove strade di speranza per le generazioni future.