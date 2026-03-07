Baiano, la Camera Penale Irpina in piazza per il confronto sulla riforma della giustizia

Domenica 8 marzo, dalle ore 10:00 alle 13:00, la Camera Penale Irpina sarà presente in Piazza Francesco Napolitano a Baiano per incontrare cittadini e comunità locale e discutere della riforma della giustizia in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo 2026.

L’iniziativa rientra nel programma nazionale “129 piazze per il Sì”, promosso dall’Unione Camere Penali Italiane, con l’obiettivo di portare il dibattito sulla riforma della giustizia direttamente tra le persone, fuori dai luoghi istituzionali e vicino alla vita quotidiana dei cittadini.

Durante la mattinata gli avvocati della Camera Penale incontreranno la comunità per illustrare le ragioni del “Sì” al referendum, spiegando i contenuti della proposta di riforma e le possibili ricadute sul sistema giudiziario italiano. Non sarà però soltanto un momento informativo: l’iniziativa nasce soprattutto come occasione di confronto aperto, in cui i cittadini potranno esprimere opinioni, porre domande e partecipare al dibattito.

«L’obiettivo – spiegano i promotori – è creare uno spazio di dialogo diretto con la comunità, per discutere insieme di giustizia, diritti e funzionamento del sistema giudiziario, ascoltando anche le preoccupazioni e le proposte dei cittadini».

La presenza in piazza rappresenta quindi un momento di partecipazione civica, pensato per favorire una maggiore consapevolezza su un tema centrale per la vita democratica del Paese.

L’appuntamento è dunque fissato per domenica mattina in Piazza Francesco Napolitano a Baiano, dove la Camera Penale Irpina incontrerà cittadini, professionisti e curiosi per un dialogo aperto sulla riforma della giustizia e sul prossimo appuntamento referendario.