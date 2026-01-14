Avella, incontro su legalità e cittadinanza attiva con gli studenti al Teatro Biancardi

AVELLA – Si è svolto questa mattina, presso il Teatro Biancardi di Avella, un significativo incontro dedicato ai temi della legalità e della cittadinanza attiva, rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado. All’iniziativa hanno preso parte i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, protagonisti di un momento di dialogo e confronto con i giovani studenti.

L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione educativa per sensibilizzare i ragazzi sul rispetto delle regole, sul senso civico e sull’importanza della responsabilità individuale all’interno della comunità. Attraverso esempi concreti e testimonianze dirette, i Carabinieri hanno stimolato la riflessione su comportamenti corretti e valori fondamentali per una convivenza civile.

A rendere la mattinata ancora più coinvolgente è stata l’esibizione della Fanfara dei Carabinieri, che ha regalato agli studenti un momento di grande emozione e partecipazione, unendo musica e istituzioni in un clima di festa e condivisione.

Il sindaco di Avella, dottor Vincenzo Biancardi, ha espresso il proprio ringraziamento all’Arma dei Carabinieri e alla scuola per la collaborazione e l’impegno profuso nell’organizzazione dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di investire nella formazione civica delle nuove generazioni.