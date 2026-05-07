AVELLA. Il 17 maggio un pomeriggio regency con Bridgerton e la rievocazione dell’800.

Dame e cavalieri in abiti d’epoca animeranno con passeggiate sceniche e interazione discreta con il pubblico il meraviglioso giardino del Palazzo Baronale di Avella, accompagnati da un breve spettacolo teatrale. Il pomeriggio sarà allietato da una degustazione di gelati, granite e pasticceria selezionata da realtà artigianiali avellane. L’esperienza sarà completata dalla visita al percorso museale immersivo e archeologico presente nel palazzo, come momento di connessione tra suggestione romantica e valorizzazione della storia del territorio. La prenotazione è obbligatoria contattando su whatsapp il numero 3338847353. L’evento è organizzato da Aps Avellarte e Forum dei Giovani con il patrocinio del Comune di Avella.

PROGRAMMA

Ore 16.30 registrazione partecipanti

Ore 17.00 accoglienza al palazzo

Ore 17.30 sfilata in abiti d’epoca, angolo foto

Ore 18.30 rievocazione teatrale

Ore 19.00 degustazione dolce

Ore 19.30 visita al Museo Archeologico ed Immersivo