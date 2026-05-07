AVELLA. Il 17 maggio un pomeriggio regency con Bridgerton e la rievocazione dell’800.

Dame e cavalieri in abiti d’epoca animeranno con passeggiate sceniche e interazione discreta con il pubblico il meraviglioso giardino del Palazzo Baronale di Avella, accompagnati da un breve spettacolo teatrale. Il pomeriggio sarà allietato da una degustazione di gelati, granite e pasticceria selezionata da realtà artigianiali avellane. L’esperienza sarà completata dalla visita al percorso museale immersivo e archeologico presente nel palazzo, come momento di connessione tra suggestione romantica e valorizzazione della storia del territorio. La prenotazione è obbligatoria contattando su whatsapp il numero 3338847353. L’evento è organizzato da Aps Avellarte e Forum dei Giovani con il patrocinio del Comune di Avella.
PROGRAMMA
Ore 16.30 registrazione partecipanti
Ore 17.00 accoglienza al palazzo
Ore 17.30 sfilata in abiti d’epoca, angolo foto
Ore 18.30 rievocazione teatrale
Ore 19.00 degustazione dolce
Ore 19.30 visita al Museo Archeologico ed Immersivo