Avella, approvate le osservazioni al PUC: ora il piano passa agli enti competenti

Si è conclusa la seduta della Giunta comunale di Avella che, con la delibera n. 60 del 27 aprile 2026, ha approvato l’esame e le osservazioni al Piano Urbanistico Comunale (PUC), segnando un passaggio fondamentale nel percorso di pianificazione territoriale dell’ente.

Il provvedimento rappresenta un momento chiave nel processo di definizione del nuovo assetto urbanistico del territorio avellano. La Giunta ha infatti analizzato nel dettaglio il PUC, formulando integrazioni, rilievi e proposte migliorative con l’obiettivo di rendere il piano più coerente con le esigenze di sviluppo sostenibile, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio locale.

Con l’approvazione delle osservazioni, si apre ora la fase successiva dell’iter amministrativo: la documentazione sarà trasmessa agli organi competenti, in particolare alla Provincia di Avellino e all’ASL Avellino, chiamati ad esprimere i rispettivi pareri tecnici e di conformità.

Il PUC del Comune di Avella si configura come uno strumento strategico destinato a ridisegnare il futuro urbanistico della città. Tra gli obiettivi principali emergono il riordino del tessuto urbano, la salvaguardia delle aree di pregio ambientale, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e la promozione di uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, alla gestione del consumo di suolo e alla creazione di nuove opportunità di crescita, nel rispetto delle vocazioni territoriali e delle normative vigenti.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’intera Giunta comunale e, in modo particolare, dal sindaco Vincenzo Biancardi, che ha sottolineato la portata storica del provvedimento. Dopo oltre quarant’anni, infatti, il Comune di Avella si dota di uno strumento urbanistico aggiornato e capace di dare nuova linfa al territorio, segnando una svolta attesa da generazioni.

Il primo cittadino ha evidenziato come questo risultato rappresenti non solo un traguardo amministrativo, ma anche un punto di partenza per una nuova fase di sviluppo, più attenta all’ambiente, alla vivibilità e alle prospettive future della comunità.

Con questo atto, l’amministrazione comunale compie dunque un passo decisivo verso l’adozione definitiva del piano, avviando un percorso che porterà, attraverso il coinvolgimento degli enti sovracomunali, alla definizione di un modello di sviluppo moderno e sostenibile.

La parola passa ora agli enti competenti, il cui contributo sarà determinante per completare l’iter e dare piena attuazione a uno strumento urbanistico destinato a incidere profondamente sul futuro di Avella.