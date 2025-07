Autostrada A16, tratto Grottaminarda – innesto con l’A14, un cantiere continuo.

Leggiamo che il prossimo 23 luglio 2025 il tratto dell’autostrada A16, dal km 81,7 in direzione Napoli e dal km 127,6 in direzione Canosa, sarà chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del 24 luglio 2025, per lavori in corso.

Pertanto, gli automobilisti diretti a Candela dovranno uscire a Grottaminarda, mentre quelli diretti a Napoli provenienti da Canosa dovranno uscire a Candela e proseguire su viabilità ordinaria, seguendo la segnaletica stradale.

Tutto ciò accade in un periodo estivo in cui il traffico automobilistico, e soprattutto quello pesante dei TIR, è particolarmente intenso.

Per questo motivo, abbiamo percorso in automobile il tratto di autostrada da Grottaminarda fino alla confluenza con l’autostrada A14, constatando un’infinità di lavori in corso, con continui passaggi da una corsia all’altra e lunghi tratti a doppio senso di circolazione, separati solo da indicatori in plastica.

Si tratta, di fatto, di una vera e propria gincana, con lunghi tratti in cui la velocità prescritta è di 60 km/h, limite che risulta spesso difficile da rispettare, specialmente nei lunghi rettilinei, dove i TIR, lampeggiando e tallonando le auto, spingono a procedere più velocemente, non potendo eseguire sorpassi.

Non mancano inoltre tratti particolarmente pericolosi, come l’immissione in autostrada dal casello di Vallata, dove il traffico proveniente dalla galleria Scampitella, essendo in discesa, risulta molto veloce, rendendo rischioso l’ingresso in corsia.

Per questi motivi, si consiglia agli automobilisti di usare la massima prudenza, anche se sul tratto appenninico dell’autostrada A16 la velocità massima consentita fino a Candela è di 80 km/h.

Limite che, purtroppo, pochi rispettano.

Carmine Martino