A Pompei arrivano Ferlaino, Bruscolotti, Repice e tanti ospiti per il Gran Galà Sport è Passione del 4 giugno.

POMPEI – Saranno Corrado Ferlaino, Beppe Bruscolotti, Francesco Repice, Roberto “El Pampa” Sosa, Francesco Romano, Monica Scozzafava, Salvatore Biazzo, Guido Trombetti, Gianni Improta, Alfredo Bucciero, Salvatore Malfitano e Gianluca Gifuni alcuni dei protagonisti del Gran Galà “Sport è Passione” 2026, in programma giovedì 4 giugno alle ore 19.00 presso il Teatro Di Costanzo-Mattiello di Pompei.

L’evento, tra i più attesi del panorama sportivo e culturale campano, riunirà importanti personalità del giornalismo, dello sport e della cultura per una serata dedicata ai valori dello sport, alla memoria e alle eccellenze del territorio.

Momento centrale della manifestazione sarà la consegna del Premio Giornalistico Nazionale a Francesco Repice, storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” e delle radiocronache della Nazionale italiana, da anni tra i più autorevoli narratori delle emozioni sportive del nostro Paese.

L’edizione 2026 sarà dedicata in maniera speciale al centenario del Calcio Napoli, che il prossimo 1° agosto celebrerà i cento anni dalla sua fondazione. Per l’occasione saranno premiati protagonisti che hanno scritto pagine indelebili della storia azzurra: Corrado Ferlaino, presidente dei primi storici scudetti del Napoli, Beppe Bruscolotti, storica bandiera partenopea, Roberto “El Pampa” Sosa e Francesco Romano.

Nel corso della serata saranno inoltre assegnati il Premio Rosa alla giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava e il Premio alla Carriera al giornalista Salvatore Biazzo. Previsto anche il Premio Giovani, che sarà conferito a due studenti di istituti superiori distintisi per merito e impegno.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla cultura sportiva. In anteprima sarà presentato il volume “La storia del Napoli – dalle origini al trionfo del quarto scudetto: cent’anni colorati di azzurro”, scritto dal giornalista Salvatore Malfitano. L’incontro sarà moderato da Gianluca Gifuni e vedrà la partecipazione di Guido Trombetti, Alfredo Bucciero e Gianni Improta, chiamati ad approfondire il legame tra il Napoli, la città e la sua straordinaria tradizione sportiva.

Tra le novità più suggestive dell’edizione 2026 figura la partecipazione del Museo Maradona della famiglia Vignati. Grazie alla disponibilità di Massimo Vignati, fondatore del museo, tutti i partecipanti potranno accedere gratuitamente alla straordinaria esposizione dedicata a Diego Armando Maradona, che custodisce cimeli, fotografie, maglie, palloni e oggetti personali appartenuti al campione argentino.

La conduzione della serata sarà affidata ai giornalisti Mimmo Malfitano e Ilaria Mennozzo.

Il Gran Galà Sport è Passione si conferma così un importante momento di incontro tra sport, giornalismo, cultura e memoria, celebrando figure che hanno contribuito a rendere grande il calcio e l’informazione sportiva italiana.

L’appuntamento è fissato per giovedì 4 giugno 2026 alle ore 19.00 presso il Teatro Di Costanzo-Mattiello di Pompei.