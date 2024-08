BAIANESE. Antonio Colucci (FI): “Bullismo e Cyberbullismo, Solo con Prevenzione e Coordinamento si Può Combattere”

Antonio Colucci (FI) mandamento baianese, il bullismo e cyberbullismo stanno in costante aumento tra giovani e meno giovani.Questi fenomeni, da un lato vanno combattuti e dall’altro bisogna evitare la diffusione. L’unica arma contro la diffusione di questi fenomeni e’ la prevenzione, un’azione mirata e coordinata che deve coinvolgere tutti, scuola, famiglie e istituzioni. Combattere queste piaghe si puo’, ma va fatto quotidianamente, con assiduita’, tempestività e determinazione. Al nostro partito, da sempre vicino alle famiglie, sta veramente a cuore questa tematica.

Recentemente il parlamento ha approvato nuove regole sulla materia, con previsioni anche di pene piuttosto gravi per i genitori dei minorenni responsabili di questa tipologia di comportamenti.

Voglio ricordare ai giovani e meno giovani che il Bullismo e cyberbullismo possono segnare la vita di ragazzi e ragazze per sempre quindi abbiate rispetto del prossimo, la vita è bella amatevi vedrete sarà più bello.